Москва, 1 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Киеву уже пора просто признать, что Украина не будет исполнять Минские договорённости, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова секретаря СНБО Украины

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Это, конечно, повысит вероятность новых вооружённых столкновений, но для России есть в этом благо.

ЕС начнёт снимать санкции, которые привязаны к минским условиям, откроется путь к признанию ДНР и ЛНР.

А самое главное будет моральная победа России в донбасском кейсе», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Минские соглашения невыполнимы и в случае своей реализации вызовут разрушение Украины, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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