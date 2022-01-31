Киев, , 23:11 — REGNUM Минские соглашения невыполнимы и в случае своей реализации вызовут разрушение Украины, заявил 31 января секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, исходя из этих соображений требуется подписать новый документ, так как «Минск» подписывали «под дулом российского пистолета».

«Выполнение минских соглашений означает уничтожение страны. Они были подписаны под дулом российского пистолета, а Германия и Франция наблюдали за этим, и уже тогда всем здравомыслящим людям было ясно, что эти документы невозможно реализовать», — заявил Данилов.

Кроме того, он потребовал от стран Запада не принуждать Украину к исполнению соглашений, так как это вызовет нестабильность. Наоборот, заявил Данилов, надо подписать новый документ, который заставит Россию «отвести свои войска и танки».

Как сообщало ИА REGNUM, Минские соглашения официально одобрены Советом безопасности ООН. В обоих случаях они были подписаны после разгрома украинских вооруженных формирований, проводивших карательную военную операцию против народа Донбасса.

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