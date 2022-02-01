Мадрид, 1 февраля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Срок действия тестов на выявление коронавируса для въезда в Испанию сокращается с 1 февраля до 24 часов. Об этом говорится в официальном государственном бюллетене, сообщает агентство EFE.

Alan Levine Аэропорт

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В соответствующем постановлении, касающемся медицинских проверок, которые должны проводиться в пунктах въезда в Испанию, подчеркивается, что это решение является результатом рекомендации Евросоюза по данному вопросу.

Ранее срок действия подобных тестов составлял 48 часов.