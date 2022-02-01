Новосибирск, 1 февраля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области увеличилось число такси, которые будут доставлять врачей к пациентам. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщило региональное правительство.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парковка для машин скорой помощи

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По данным областной администрации, количество автомобилей такси выросло в два раза — до трехсот.

Также на территории региона усилены call-центры и первичное медицинское звено.