Пенза, 1 февраля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Пензенской области временно ограничен прием граждан. Как сообщает пресс-служба ведомства, данные меры направлены на минимизацию возможного распространения новой коронавирусной инфекции.

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Жалобы, заявления, предложения принимаются от жителей в письменном виде по почте, для решения срочных вопросов открыта горячая линия.

Документы на получение санаторно-курортных путевок, оказание высокотехнологичной медпомощи, можно направить по почте либо оставить в отдельном конверте с указанием номера кабинета и специалиста, кому необходимо направить пакет, с центрального входа минздрава.

ИА REGNUM напоминает, на 31 января количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляло 108 343 случая.

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