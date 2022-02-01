Тбилиси, 1 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили инфицирован коронавирусом, сообщает 31 января пресс-служба грузинского правительства.

Gov.ge Ираклий Гарибашвили

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«Ираклий Гарибашвили подтвердил наличие штамма коронавируса «Омикрон». Глава правительства чувствует себя хорошо и продолжает работать в удаленном режиме. Премьер-министр полностью вакцинирован. Коронавирус был подтвержден в рамках запланированного тестирования на covid-19», — говорится в информации пресс-службы.

Напомним, что в Грузии зафиксировано 1 200 124 случаев коронавируса, 15 016 умерло.