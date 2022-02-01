Ижевск, 1 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 1 февраля прививку от коронавируса сделали 686 073 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса. Татария

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Второй компонент препарата получили 536 785 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 819 жителей республики. 582 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 117 432 человека, в том числе 97 731 человек прошел ревакцинацию. За указанный период прививку сделали 190 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписался 501 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 77 150 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 90 878 случаев заражения коронавирусом, из них 1250 — за минувшие сутки.

Читайте также: Более 500 жителей Удмуртии выздоровели после COVID-19 за сутки