Женева, Швейцария, 1 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Разумным решением, которое способствовало бы снижению напряженности в ситуации вокруг Украины, могло бы стать размещение независимых наблюдателей на российско-украинской границы, включая наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 1 февраля заявил директор женевского Центра политики безопасности, экс-генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Томас Гремингер

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«Я думаю, что это было бы вполне разумным решением. И в Венском документе ОБСЕ вы найдете положения, позволяющие сделать именно это», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Гремингер уточнил, что в случае подозрения на необычную военную деятельность существуют инструменты для проверки такого рода фактов и для предоставления доказательств в случае, если это не относится к необычной деятельности указанного рода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Минские соглашения являются невыполнимыми и, как он считает, означают разрушение страны.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.