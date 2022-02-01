Москва, 1 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Российская сторона ещё не передавала Соединённым Штатам Америки ответ, касающийся темы гарантий безопасности. Об этом сообщил 1 февраля замглавы МИД Александр Грушко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Московский Кремль

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

«Это <…> не соответствует действительности», — заявил Грушко РИА Новости и добавил, что в Москве ещё готовят «сводный» ответ для США и НАТО.