Париж, 1 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. По данным общественного здравоохранения Франции, в стране за сутки выявили 348 случаев смерти от COVID-19, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Впервые с середины октября уровень заболеваемости во Франции снизился за неделю. Шестой день подряд количество случаев заражения коронавирусом снижается. За сутки в стране выявили 82 657 носителей коронавируса.

По данным главного управления здравоохранения Франции, ревакцинацию в стране прошли 35 523 188 человек. Первую инъекцию вакцины от коронавируса сделали 53 986 046 человек, а полную вакцинацию прошли 52 720 676 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мали потребовали от посла Франции покинуть пределы страны не позднее чем в ближайшие 72 часа.