Шебекино, Белгородская область, 1 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Беременная женщина с положительным тестом на COVID-19, которую госпитализировали в ковид-госпиталь Шебекинской ЦРБ под Белгородом, сбежала ночью 1 февраля из медучреждения.

Pnzreg.ru Больничная палата

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Пациентка поступила в отделение 30 января. У неё отметили повышенную температуру, врачи провели необходимые обследования, УЗИ-диагностику, ПЦР-тест женщины оказался положительным. В палате беременная находилась одна, а ночью 1 февраля самостоятельно покинула акушерский корпус, решив, что дома ей будет лучше.

Олеся Нестеренко. «Дежурные уговаривали её остаться. Информацию о женщине передали в поликлинику Белгорода по месту её жительства. Сегодня утром её посетил врач. Мы тоже ей позвонили и объяснили, что пока есть определённые риски для неё и ребёнка, то лучше проходить лечение под присмотром врачей. Женщина приняла решение продолжить лечение в больнице», — рассказала « БелПрессе » главврач Шебекинской ЦРБ

Пациентка вернулась в медучреждение на машине скорой помощи.