Тбилиси, 1 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 85 191 исследования на SARS-CoV-2 выявили 24 201 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 1 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 200 124 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 020 510 победили инфекцию, в том числе 10 732 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 016 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 36 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5454 пациента, в оборудованных гостиницах — 2031.

Днём ранее в Грузии в ходе 45 625 исследований выявили 13 150 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 8503 человека, скончались 35 пациентов с COVID-19.