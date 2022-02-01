Иваново, 1 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Работодателям Ивановской области рекомендовано проводить регулярное тестирование на коронавирус всех сотрудников, работающих очно. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», сообщили 1 февраля в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Ивановской области в связи с осложнившейся эпидобстановкой по коронавирусу вводятся единые нормы допуска к очной работе сотрудников на предприятиях и в организациях. Работодателям рекомендовано тестировать методом ПЦР или с помощью теста на антиген всех сотрудников, которые работают очно, в том числе и имеющих иммунитет к коронавирусу, раз в три календарных дня. Также на предприятиях и в организациях усилят контроль за термометрией.

«Для подтверждения соблюдения этих требований работодателю необходимо еженедельно направлять в департамент здравоохранения области сведений о численности работников, прошедших вакцинацию, имеющих антитела к коронавирусу, в том числе тех, кто имеет отрицательный результат теста на вирус, а также о количестве сотрудников, переведенных на дистанционную работу», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля и до особого распоряжения на территории Ивановской области приостановлена диспансеризация населения.