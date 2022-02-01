Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Не все на Западе заинтересованы в восстановлении добрососедских отношений между Россией и Украиной, сегодня наблюдается очередная попытка рассорить Москву и Киев. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ при этой международной организации Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

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Он отметил, что именно Запад спровоцировал и поддержал в 2014 году антиконституционный переворот на Украине, в результате которого власть перешла к националистам, нацистам и русофобам. Если бы не это, Россия и Украина продолжали бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, однако такой сценарий кому-то на Западе явно не по душе.

«Происходящее сегодня — еще одна попытка вбить клин между Россией и Украиной», — подчеркнул Небензя.

По его словам, украинцам активно «промывают мозги», из-за геополитических игр они страдают уже семь лет. Западные коллеги не учитывают интересы украинского народа, они стремятся не допустить братского сосуществования двух стран, так как оно помешает планам по ослаблению России.

Как сообщало ИА REGNUM, Небензя также заявил, что США и их союзники по НАТО пытаются увести всё внимание от предложений России по гарантиям безопасности в сторону ситуации с Украиной, тогда как требования Москвы гораздо шире.

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