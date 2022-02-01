Иваново, 1 февраля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Диспансеризация приостанавливается в медицинских учреждениях Ивановской области. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности», сообщили 1 февраля в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как уточнили в пресс-службе, диспансеризация взрослого и детского населения и профилактические осмотры в поликлиниках региона приостанавливаются с 1 февраля и до особого распоряжения.

«Фактически поликлиники в полном составе «ушли на фронт», на борьбу с коронавирусом», — прокомментировал глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин.

При этом в регионе будет продолжена углубленная диспансеризация граждан, переболевших коронавирусом. Не отменяются периодические медицинские профилактические осмотры работников, а также осмотры граждан при поступлении на работу (службу), по направлениям призывных комиссий и осмотры для прохождения медико-социальной экспертизы.

Решение принято в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией в регионе.