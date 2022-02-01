Нью-Йорк, США, 1 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. 31 января по инициативе США было созвано заседание Совета Безопасности ООН, посвященное обсуждению напряжения на российско-украинской границе и «возможному нападению России на Украину». Об этом сообщает Polskie Radio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Польши

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Посол Польши при ООН Кшиштоф Щерский выступил на данном мероприятии, в ходе чего отметил, что «развертывание российских войск у границ Украины — серьезная угроза миру, выходящая за пределы восточноевропейского региона и континента».

Кроме того, в рамках своего выступления в ООН Щерский предложил организовать переговоры по Украине в рамках Организации по безопасности в Совете Европы (ОБСЕ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша предложила Украине военную помощь в связи с «угрозой конфликта с Россией».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».