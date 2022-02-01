Москва, 1 февраля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В течение еще не менее чем 2,5 недель в России будут фиксироваться рекордные показатели по числу госпитализаций в период новой волны распространения COVID-19. Такое мнение 1 февраля высказал иммунолог Николай Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как отметил в беседе с «Известиями» Крючков, на данный момент уже можно сказать, что Москва бьет рекордные показатели по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и это же, по его мнению, ждет и другие регионы России.

«Что касается заболеваемости, то я думаю, что еще минимум 2,5 недели мы будем наблюдать усиленный рост. Дальше будет короткая фаза стабилизации: медленный спуск — в 2−2,5 раза медленнее, чем был подъем», — сказал он.

При этом иммунолог добавил, что затем в Россию придет подвид штамма «Омикрон» BA2, спровоцировавший в Дании супервспышку заболеваемости COVID-19.

«Это ответвление «Омикрона» может привести к тому, что у нас будет выявляться более 100 тыс. случаев заражения в сутки», — пояснил Крючков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что так называемый скрытый вариант штамма коронавируса «Омикрон», подтип BA.2, вызывает близкие с изначальным штаммом симптомы.