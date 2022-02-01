Екатеринбург, 1 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе среди новых ковид-пациентов отмечен большой процент несовершеннолетних. Об этом на совещании с главными федеральными инспекторами заявил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Uralfo.gov.ru Владимир Якушев

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Он отметил, что фиксируется множество амбулаторных случаев. Первичное звено здравоохранения работает в режиме высочайшей нагрузки. Также увеличилось число госпитализаций.

«Если вовремя не разорвать цепочки контактов, особенно в группах риска, мы получим ещё более взрывной рост числа заболевших», — подчеркнул Владимир Якушев.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах УрФО развернули дополнительное число ковид-коек. Их свободно 23% от общего количества.