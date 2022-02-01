Вашингтон, 1 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Своими поставками вооружений Украине власти Соединенных Штатов поощряют решение Киевом конфликта в Донбассе силовым путём. Об этом 1 февраля говорится на странице посольства России в США в соцсети Facebook.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

«Очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса», — указывается в сообщении.

Также уточняется, что украинские силовики накануне начали вести огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное около города Докучаевска в Донбассе.

Кроме того, в посольстве РФ призвали власти США заставить Киев выполнять Минские соглашения, «а не потакать их воинственному зуду и попыткам насильственной ассимиляции русскоязычного населения».

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что пакет антироссийских санкций, которые могут быть введены в случае эскалации ситуации вокруг Украины, может согласовать на текущей неделе Сенат США.