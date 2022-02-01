Сухум, 1 февраля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 31 января в ходе 1009 исследований выявили 592 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 155 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 39 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 43 929 носителей SARS-CoV-2. Из них 36 757 человек признали выздоровевшими, в том числе 274 — за последние сутки. За всё время 599 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток зафиксировали четыре таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 143 носителей SARS-CoV-2 в результате 207 исследований. Было случаи смерти пациентов с COVID-19 не было зафиксировано.