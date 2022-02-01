Москва, 1 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Ряд социальных выплат, пособий и компенсаций для российских граждан увеличены с 1 февраля на 8,4%. Они проиндексированы по уровню фактической, а не прогнозной инфляции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

Единый порядок индексации социальных выплат установили в России в 2018 году. Выплаты увеличиваются ежегодно 1 февраля с учётом фактического индекса прошлогодних потребительских цен.

Так, для 14,7 млн граждан предусмотрена единовременная денежная выплата, которую предоставляет Пенсионный фонд России (ПФР). Она положена инвалидам, ветеранам боевых действий, людям, которые подверглись радиации, Героям Советского Союза и России, Героям Социалистического Труда и гражданам, пострадавшим на производстве.

На 8,4% увеличился ряд детских пособий от Фонда социального страхования (ФСС). Так, единовременное пособие при рождении ребенка составляет теперь 20 472,77 рубля, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — 7 677,81 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, проиндексирован на 8,4% и размер материнского капитала. Выплата за рождение первого ребёнка увеличена до 524,5 тыс. рублей, за рождение второго ребенка — до 693,1 тыс. рублей. Доплата при рождении второго ребёнка, если семья получала выплату на первого, выросла до 168,6 тыс. рублей. В общей сложности индексация материнского капитала и социальных выплат затронет более 16 млн граждан.

С 1 февраля в стране начал действовать закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам. Он затронет более 30 млн граждан.

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