Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 февраля, в России вступил в силу закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам, сообщает ИА REGNUM. Закон коснется более 30 млн граждан РФ.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Пенсии будут проиндексированы на уровень выше инфляции — на 8,6%, средний размер выплат составит 18 984 рубля и будет увеличена на 1400 рублей.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости повышается: с 1 января 2022 года ее величина составит 6564 руб. 31 коп., с 2023 года — 6931 руб. 91 коп.; с 2024 года — 7313 руб. 17 коп.

Еще одна норма предусматривает увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента: в 2022 году его стоимость составит 107 руб. 36 коп.; в 2023 году — 113 руб. 37 коп; в 2024 году — 119 руб. 61 коп.

Индексация будет проводиться постфактум, получившим пенсии в декабре-январе пенсии доиндексируют.

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Закон также уточняет начисление и получение социальных пенсий по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера. Пенсии им будут устанавливаться на основании сведений, содержащихся в списке лиц, относящихся к малочисленным народам Российской Федерации.

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