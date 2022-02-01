Сеул, 1 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 18 343 случая заражения коронавирусом. Об этом 1 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 18 123 случая заражения локальные, ещё 220 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 864 042.

Известно, что свыше 18 тыс. случаев заражения в сутки в Южной Корее фиксируют впервые с начала пандемии коронавируса.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 17 человек — до 6772 человек. Уровень смертности составил 0,78%.

Число тяжелобольных пациентов сократилось до 272 человек.