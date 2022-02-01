Москва, 1 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. На вечерних торгах 31 января доллар и евро показывали разнонаправленное движение по отношению к российскому рублю: курс доллара немного снижался к рублю, а единая европейская валюта очень незначительно повышалась, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Весь день США и Великобритания угрожали России введением санкций в случае предполагаемого «вторжения» России на Украину, однако санкционная угроза оказалась сильно преувеличенной.

И Вашингтон, и Лондон планируют ввести или расширить ранее введённые санкции против членов советов директоров крупных российских корпораций, но о каких корпорациях и конкретно о каких физлицах идёт речь — пока не сообщается.

Важно, что США и Великобритания побоялись попытаться «отключить» российские банки от системы SWIFT, тем более, что она зарегистрирована в Евросоюзе.

Подобное давление на европейскую компанию могло бы сильно обострить отношения этих двух стран с ЕС.

ВВП еврозоны, согласно первой оценке агентства Eurostat, в 2021 году вырос на 5,2%. Данные совпали с прогнозами аналитиков, и оптимистичная статистика из еврозоны способствовала укреплению евро к доллару и рублю.

Сегодня, 1 февраля, утренняя сессия на Московской бирже открылась снижением по доллару и евро. Пара доллар/рубль отступила по данным на 7:44 по мск на 16 копеек к уровню 77,15 руб., евро — на 26 копеек к 86,73 руб.

Сегодня ожидается по курсу доллара к рублю 77,10−78,20 руб., а по курсу евро — коридор в 86−87 руб.

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