Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 31 января, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже снижается на 0,17%, до 77,67 рубля. Евро прибавляет символические 0,04%, торгуясь по 86,68 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Деньги jackmac34

«Европейскую валюту поддерживают относительно позитивные данные по росту европейского ВВП. Рост меньше, чем годом ранее, когда экономика бурно восстанавливалась, но 4,6% — всё ещё довольно высокий показатель.

В то же время, несмотря на общее сочетание позитивных факторов, таких, как рост сырьевых цен, ожидания повышения ключевой ставки на очередном заседании ЦБ РФ и продолжающийся рост российского рынка, рубль не спешит продолжать укрепление.

Недельная инфляция вновь зафиксирована на уровне 0,2%, что говорит о том, что меры ЦБ остаются недостаточными, тем временем МинФин всё ещё воздерживается от размещений ОФЗ в ожидании улучшения конъюнктуры.

Доллар и американские облигации поддерживают ожидания того, что в 2022 году ФРС США может поднять ставку в пять раз, причем повышение в марте может составить сразу 0,5 процентных пункта с одновременным жестким сворачиванием программы выкупа активов.

На высоком уровне остается и геополитическая напряженность, Запад угрожает новыми санкциями, что негативно влияет на курс рубля. Вероятно, в ближайшее время российская валюта будет консолидироваться на достигнутых уровнях», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль сохраняет тенденцию восстановления третий день подряд