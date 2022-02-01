Берлин, , 06:15 — REGNUM Заболевание COVID-19 обнаружено у бывшего канцлера Германии 77-летнего Герхарда Шредера. Об этом 31 января написала на своей странице в Instagram его супруга Со Ен Ким-Шредер, которая так же заразилась коронавирусом.

Герхард Шредер Ceska strana socialne demokraticka

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Женщина сообщила, что она и ее муж не имеют серьезных симптомов инфекции. Ким-Шредер отметила, что они с супругом ранее получили бустерные дозы вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января руководство минздрава Польши ушло на карантин из-за выявления нескольких случаев заражения SARS-CoV-2 среди сотрудников ведомства.

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