Вашингтон, 1 февраля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Госдепартамент США решил вывезти из Белоруссии семьи своих дипломатических сотрудников из-за возможного обострения ситуации вокруг Украины. Об этом 31 января сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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пресс-служба Госдепартамента США «Госдеп распорядился вывезти семьи госслужащих США».

Также гражданам США рекомендовано не совершать поездок в Белоруссию из-за «произвольного применения» в этой стране законов и «угрозы задержания». Особо оговаривается опасность «необычного и вызывающего обеспокоенность наращивания военной мощи России вдоль белорусско-украинской границы».

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Как сообщало ИА REGNUM, Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева.

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