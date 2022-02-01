Варшава, 1 февраля, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Руководство министерства здравоохранения Польши ушло на карантин из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в ведомстве. Об этом польский минздрав сообщил 31 января на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Ранее коронавирусная инфекция была подтверждена у заместителя министра здравоохранения республики Вальдемара Краски, а также у ряда сотрудников службы охраны, следящих за безопасностью руководителя ведомства Адама Недзельского.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter о том, что заразился коронавирусом SARS-CoV-2.