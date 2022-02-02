Тегеран, 2 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. 31 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 454, причем 30 иранцев погибли от смертельного вируса за последние сутки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

«Еще 30 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 132 454 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки по стране было выявлено 28 995 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1584 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 106 442 пациента из общего числа 6 373 174 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 1512 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 60 770 435 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 54 116 027 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.