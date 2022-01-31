Вьентьян, 1 февраля, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Военнослужащие Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ обследовали в населённом пункте Накай провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики более 17 гектаров территории и обезвредили 15 боеприпасов. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По её данным, большая часть найденных и уничтоженных российскими сапёрами взрывоопасных предметов является кассетными авиационными бомбами типа BLU-26 и BLU-42, противопехотными минами, а также неразорвавшимися артиллерийскими снарядами.

пресс-служба Минобороны РФ «Российскими сапёрами уже проведено разминирование на территории сельской школы, в настоящий момент проводятся работы по разминированию участка местности в джунглях, где в будущем планируется строительство социальных объектов и объектов инфраструктуры для местного населения».

Одновременно с работами по разминированию территории Лаоса, выполняемыми в соответствии с решением президента России Владимира Путина, в республике действует филиал МПЦ ВС РФ. С 10 декабря в нём проходят подготовку 30 лаосских сапёров.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие из Восточно-Африканской республики Джибути впервые пройдут обучение в Международном противоминном центре ВС РФ, дислоцированном в подмосковном Нахабине.

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