Вьентьян, , 05:15 — REGNUM Более 12 гектаров местности в провинции Кхаммуан Лаосской Народно-Демократической Республики очистили от мин и боеприпасов российские военнослужащие. Об этом 25 января сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Разминирование Mil.ru

Российские сапёры очистили 12 га территории в Лаосе, в том числе дороги возле населённых пунктов от мин и других взрывоопасных предметов. В настоящее время военнослужащие противоминного центра ВС РФ продолжают операцию по разминированию на территории одной из сельских школа, а также на участке джунглей, где запланировано строительство объектов гражданской инфраструктуры.

Военнослужащие отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ были направлены в Лаос в ноябре 2021 года по решению президента России. Российские сапёры помогают в расчистке территории от многочисленных боеприпасов, которые остались после массированных бомбардировок ВВС США в годы Вьетнамской войны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прибытии в Лаос российских сапёров для выполнения гуманитарной миссии по разминированию территории страны.

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