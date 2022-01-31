Вашингтон, 31 января, 2022, 23:49 — ИА Регнум. Первоначальную реакцию России на ответ США по гарантиям безопасности рассчитывает узнать американский госсекретарь Энтони Блинкен у российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в ходе предстоящих телефонных переговоров.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января 2022 года

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Как сообщил 31 января журналистам руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс, Блинкена интересует, что Лавров сообщит от имени Москвы на письменный ответ, который был дан Вашингтоном на российскую инициативу по гарантиям безопасности.

Прайс «Потому-то госсекретарь и ведёт эти переговоры: чтобы услышать первоначальную реакцию, поделиться нашими обеспокоенностями, продолжить обсуждение вопросов, по которым может быть потенциал для прогресса с обеих сторон».

Напомним, телефонные переговоры Лаврова и Блинкена запланированы на завтра, 1 февраля. В Женеве 21 января состоялась личная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США.