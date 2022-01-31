Вашингтон, 31 января, 2022, 23:31 — ИА Регнум. «Продуктивным» назвал американский президент Джо Байден свой последний телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

President.gov.ua Джо Байден и Владимир Зеленский

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Об этом лидер Штатов заявил 31 января после встречи в Белом доме с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Байден отметил, что Вашингтон прикладывает усилия по «деэскалации напряжённости». Это делается во имя «повышения безопасности» союзников США, «партнёров и всей Европы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор Байдена с Зеленским состоялся 27 января.