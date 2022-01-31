Ростов-на-Дону, 31 января, 2022, 23:24 — ИА Регнум. В Ростовской области назвали число медицинских работников, находящихся на лечении от COVID-19, передаёт ИА REGNUM 31 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время на Дону коронавирусом заразились 345 медицинских работников, сообщили в региональном пресс-центре. При этом не уточняется, потребовалась ли болеющим COVID-19 госпитализация.

ИА REGNUM напоминает, что за весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 216 920 заражений коронавирусом. Выздоровели 185 373 ковид-пациента. Жертвами коронавируса стал 10 021 человек.