Рим, 31 января, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Выпускные экзамены 2022 года в Италии пройдут в режиме, близком к «обычному», сообщили в министерстве образования в понедельник, 31 января.

Парты

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

В частности, предполагается, что в очном режиме пройдут два письменных экзамена, в том числе по итальянскому языку.

В 2020 и 2021 году правила сдачи экзаменов менялись из-за антикоронавирусных ограничений.

Учебный 2021−2022 год в Италии проходит очно. Смягчены ограничения на очную учебу в случае выявления одного зараженного в классе (учащиеся продолжают посещать школу, но должны носить респираторы). Вакцинация для преподавателей является обязательной.

По данным на31 января, в Италии умерли146 498человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на349(днем ранее — на235). Число подтвержденных носителей выросло на57 715(днем ранее — на104 065). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет10 983 116 — более 18% населения страны. В настоящее время заражены2 592 606человек (на51 211 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 47,8 миллионачеловек (более 79,4% граждан страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касались обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. Вдекабре 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, гостиницы, пользоваться городским и междугородним транспортом).