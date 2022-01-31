Москва, 31 января, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Десять тысяч подростков привили от COVID-19 в России, заявил 31 января глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «России 24».

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

Гинцбург «Порядка десяти тысяч подростков получили вакцину «Спутник М».

Он уточнил, что у вакцинированных не выявлено «никаких побочных эффектов, которые бы заслуживали внимания».

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Напомним, «Спутник М» в России зарегистрировали в конце ноября 2021 года.