Женева, Швейцария, 31 января, 2022, 23:05 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 2 657 167 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 9312 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 31 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 373 229 380 носителей вируса, подтверждено 5 658 702 случая смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили США, Франция, Индия, Бразилия, Германия, Италия, Росси, Великобритания, Турция и Аргентина.