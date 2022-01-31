Москва, 31 января, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Испытания вакцины от COVID-19 для детей 6 — 11 лет начнутся менее чем через три недели, заявил 31 января глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «России 24».

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Отметив, что возглавляемый им центр получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, он уточнил, что только что получено и необходимое для исследований финансирование.

Центр Гамалеи, сказал Гинцбург объявил конкурс, чтобы выбрать организацию, которая будет контактировать с медицинскими центрами, набирать испытуемых и проводить само исследование, а затем добавил:

«Реально эти исследования начнутся дней через 18−20».