Вашингтон, 31 января, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Американским послом на Украине будет назначена Бриджит Бринк, сообщает 31 января Bloomberg.

Mfa.gov.md Бриджит Бринк, Андрей Галбур

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Как сообщила корреспондент Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс, источники в администрации американского президента Джо Байдена рассказали, что руководство страны «обсуждало кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США на Украине».

Добавим, что пока Бринк является американским послом в Словакии.