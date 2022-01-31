Москва, 31 января, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Ситуацию, складывающуюся вокруг Украины, обсудили 31 января в ходе телефонных переговоров российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

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«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закреплённых гарантий безопасности», — говорится в сообщении.

Президент России ещё раз подробно изложил французскому коллеге принципиальные подходы Москвы по этим вопросам.