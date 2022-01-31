Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Несовершеннолетним петербуржцам с 2 по 13 февраля будет запрещено посещать торговые центры и предприятия общественного питания, в том числе популярные у подростков фуд-корты. Такое решение приняли в Смольном 31 января в связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 среди детей и юношества.

Дарья Драй ИА REGNUM Подростки в торговом комплексе у закрытого фуд-корта

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В соответствии с изменениями в постановление правительства Санкт-Петербурга № 121, с 2 по 13 февраля несовершеннолетним запрещено посещение объектов общественного питания, а также объектов розничной торговли.

Исключение сделано для точек общепита на вокзалах, в аэропорту «Пулково», в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах. Также детям и подросткам можно приходить за покупками в аптеки и продовольственные магазины.

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Напомним, с 2 по 13 февраля классы с 7-го по 11-й в школах переводятся на дистанционное обучение. Очное посещение кружков в школах для этой категории учащихся запрещается.