Нью-Йорк, США, 31 января, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Свой уход с заседания Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя объяснил тем, что торопится на встречу. Это не демарш, подчеркнул российский дипломат.

Russiaun.ru Василий Небензя

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Покидая зал заседаний, что, отметим, произошло перед выступлением украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы, Небензя сказал:

«Хочу извиниться перед членами Совета — и не воспринимать мой уход как демарш тех стран, которые будут выступать после того, как предоставите им слово».

По словам Небензи, у него назначена встреча с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Переговоры проводятся в преддверии председательства РФ в СБ ООН, которое начинается 1 февраля.

Добавим, что посвящённое теме Украины заседание СБ ООН, которое состоялось сегодня, 31 января, не было запланировано заранее. Инициированное США, оно было поддержано на процедурном заседании Совбеза, причём Россия голосовала против.