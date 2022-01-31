Екатеринбург, 31 января, 2022, 20:45 — ИА Регнум. В регионах Уральского федерального округа свободно 23% коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба окружного полпредства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По данным Накануне.Ru, 22−29 января в стационарах создали 2272 дополнительных койки. Общее количество мест достигло 10 203.

Как сообщало ИА REGNUM, в России растёт число новых случаев заражения коронавирусом.