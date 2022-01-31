Тирана, 31 января, 2022, 20:37 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 3030 человек выявили 522 новых случая заражения коронавирусом. Скончались четыре пациента с COVID-19, выздоровели ещё 2259. Об этом сообщило вечером 31 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Anila amataj Тирана, высотное здание Албания

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 258 543 случая заражения коронавирусом, 236 440 человек излечились, скончались 3346 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 130 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 18 757, это число стремительно возрастает, при этом около половины выявленных активных заражений — 8349 — приходятся на Тирану.