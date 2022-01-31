Стокгольм, 31 января, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Шведские издания пишут о том, что в настоящее время все внимание мировых СМИ приковано к ситуации на границе России и Украины, где сосредоточено много войск. Одним из поводов к началу боевых действий может стать языковой вопрос, поскольку Москва утверждает, что своей политикой Киев проводит языковую дискриминацию в отношении русскоязычного населения Украины.

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31 января журналисты шведского телеканала опубликовали репортаж, в котором дали фрагменты интервью с украинцами.

«Это выдуманная проблема, высосанная из пальца. Я спокойно приезжаю во Львов, и если я общаюсь с русскоязычными, то мы спокойно общаемся на улицах на русском языке, и нас никто не убивает, нам не делают замечаний», — рассказал собкору SVT Берту Сундстрёму украинский художник Гамлет Зиньковский.

«Вы никаких проблемы не испытываете, общаясь на русском?» — спросил шведских журналист другого художника по имени Сергей Петров.

«Абсолютно … Если честно, я не знаю ни одного реального прецедента, когда неспособность ответить на украинском языке полноценно, либо что-то еще, составило для кого-то проблему», — ответил Петров.

Отметим, что все интервью с украинцами проходили на русском языке, где собкор SVT Сундстрём, основное место работы которого находятся в России, на ломанном русском языке задавал интервьюируемым вопросы, а те на них отвечали.