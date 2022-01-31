Нью-Йорк, США, 31 января, 2022, 18:52 — ИА Регнум. По запросу США Совбез ООН проведёт внеочередное заседание о «ситуации на Украине». Соответствующее решение принято на заседании сегодня, 31 января.

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Россия голосовала против этой инициативы, Китай — тоже. Десять стран поддержали американцев, ещё три страны воздержались.

К настоящему моменту члены СБ ООН собрались на заседание по украинской теме. В этом обсуждении будут участвовать также представители Украины, Белоруссии, Польши и Литвы.