Санкт-Петербург, 31 января, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем радиообращении 31 января заявил о беспрецедентно высоком уровне заболеваемости COVID-19 в регионе, который превысил все показатели прошлых волн эпидемии. Он рассказал о том, что делается для борьбы с эпидемическим подъемом.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

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«Наш город переживает самое непростое время с начала пандемии», — признал губернатор.

Он отметил, что в настоящее время за сутки заболевает столько же петербуржцев, сколько заболевало осенью 2021 года, во время четвертой волны, за целую неделю.

Амбулаторно лечатся от ковида в Петербурге более 93 тыс. человек, всего же под наблюдением медиков с признаками COVID-19 и ОРВИ находятся более 200 тыс. человек.

«Такого не было ни разу за время нашей борьбы с ковидом. Обстановка сложная, но контролируемая», — сказал Александр Беглов.

Он отметил высокую заболеваемость и сложное течение болезни у детей в ходе «пятой» волны эпидемии.

«Мы организовали 546 дополнительных детских инфекционных коек в городских стационарах <…> город продолжит готовить койко-места для детей в «красной зоне», — заверил губернатор.

По словам Беглова, сейчас главная задача — разгрузить поликлиники, которые, как и всё первичное звено здравоохранения, столкнулись с огромным объемом работы.

«На прошлой неделе мы развернули в поликлиниках специальные кабинеты дежурных врачей с отдельными входами для пациентов с признаками ОРВИ, отправили на работу с ковидом врачей профилактических отделений, врачей-специалистов, привлекли к работе в поликлиниках дополнительный персонал», — рассказал Беглов.

Усилена работа участковых, служб неотложной и скорой помощи. Пропускная мощность поликлиник по работе с амбулаторными больными увеличилась в два-три раза, отметил глава региона.

«Делаем всё возможное, чтобы уже на этой неделе перевести Петербург на дистанционную выдачу больничных. Это поможет уменьшить очереди в дежурные кабинеты поликлиник», — добавил Беглов.