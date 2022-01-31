Госсекретарь Киргизии возмущён попытками исказить историю Великой Победы
Бишкек, 31 января, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Участие уроженцев Киргизской ССР в сражениях Великой Отечественной войны и их подвиги «являются непреложным фактом нашей истории, который забыть или замолчать невозможно». Об этом заявил государственный секретарь Киргизии Суйунбек Касмамбетов, передаёт госагентство «Кабар».
По его словам, в мире продолжаются попытки переписать историю Второй мировой войны и преуменьшить роль и заслуги Советского Союза в победе над фашизмом.
Касмамбетов отметил, что искажённая информация о событиях того времени всё чаще транслируется средствами массовой информации и публикуется в Интернете.
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«Поэтому доведение до школьников объективной исторической информации в необходимом объёме должно стать не только одним из направлений государственной политики в сфере образования, но и войти в число первостепенных задач общественных организаций, ставящих своей целью воспитание подрастающего поколения», — подчеркнул он.
В качестве одного из ярких примеров по продвижению правды о вкладе СССР в Великую Победу госсекретарь Киргизии привёл акцию «Бессмертный полк», являющуюся полностью гражданской инициативой.
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ИА REGNUMнапоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт отправились около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из которых почти 100 тысяч погибли.
Более 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями. Из них 34 стали кавалерами Орденов Славы всех трех степеней и еще 72 удостоились звания Героя Советского Союза.