Бишкек, 31 января, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Участие уроженцев Киргизской ССР в сражениях Великой Отечественной войны и их подвиги «являются непреложным фактом нашей истории, который забыть или замолчать невозможно». Об этом заявил государственный секретарь Киргизии Суйунбек Касмамбетов, передаёт госагентство «Кабар».

Герой Советского Союза. Иван Васильевич Панфилов

По его словам, в мире продолжаются попытки переписать историю Второй мировой войны и преуменьшить роль и заслуги Советского Союза в победе над фашизмом.

Касмамбетов отметил, что искажённая информация о событиях того времени всё чаще транслируется средствами массовой информации и публикуется в Интернете.

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«Поэтому доведение до школьников объективной исторической информации в необходимом объёме должно стать не только одним из направлений государственной политики в сфере образования, но и войти в число первостепенных задач общественных организаций, ставящих своей целью воспитание подрастающего поколения», — подчеркнул он.

В качестве одного из ярких примеров по продвижению правды о вкладе СССР в Великую Победу госсекретарь Киргизии привёл акцию «Бессмертный полк», являющуюся полностью гражданской инициативой.

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ИА REGNUMнапоминает, что во время Великой Отечественной войны на фронт отправились около 365 тысяч жителей Киргизской ССР, из которых почти 100 тысяч погибли.

Более 150 тысяч киргизстанцев награждены орденами и медалями. Из них 34 стали кавалерами Орденов Славы всех трех степеней и еще 72 удостоились звания Героя Советского Союза.