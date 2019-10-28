Бишкек, , 14:46 — REGNUM Разработанный депутатами парламента Киргизии законопроект о реабилитации репрессированных предлагает признать пострадавшими басмачей, террористов, пособников нацистов и иностранных спецслужб, дезертиров периода Великой Отечественной войны, коррупционеров и прочих уголовников. Такое мнение выразил кандидат исторических наук Павел Дятленко, пишет «Вечерний Бишкек».

По словам эксперта, авторы законопроекта решили перенять опыт Украины и Грузии — стран с «этнократическими и недемократическими режимами, которые находятся под внешним управлением», где тему репрессий используют сугубо для политических спекуляций и фальсификаций.

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«Такой подход по умышленной героизации преступников и предателей не имеет ничего общего с правосудием и исторической правдой. В законопроекте предлагается признать незаконными большое количество разных документов, которые по содержанию и хронологии никак не связаны с проведением политически мотивированных репрессий. Пример — документы периода Гражданской войны и Великой Отечественной войны», — подчеркивает он.

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Также Дятленко отметил, что предложенный киргизскими депутатами законопроект о реабилитации репрессированных имеет все признаки политики десоветизации, которую продвигают США и их сателлиты для ослабления независимости постсоветских стран и их сотрудничества между собой.

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