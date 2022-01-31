Сыктывкар, 31 января, 2022, 17:44 — ИА Регнум. В Коми на амбулаторном и стационарном лечении находятся 7451 ковид-пациентов, 85 из них — в отделениях реанимации и интенсивной терапии, сообщает минздрав республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«30 больных — на аппаратах искусственной вентиляции легких. Кислородной поддержки требуют 569 человек. Доля людей 60 лет и старше среди умерших от новой коронавирусной инфекции — 83,4%. Подавляющее большинство граждан именно этой категории сейчас находятся в стационарах», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми с ковидом госпитализировали 76 человек.